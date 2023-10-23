الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٤:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو:

شاهد كيف يرد إعلامي تونسي على صحفي إسرائيلي على الهواء ويطرده!

الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

طرد الإعلامي التونسي محمد كريشان، صحفيا إسرائيليا على الهواء مباشرة، بسبب إصراره على ترديده أكاذيب ثبت عدم صحتها.

العالم- فلسطين

وبدأ الصحفي الإسرائيلي عيدان رونين حديثه -في برنامج "غزة.. ماذا بعد؟" بترديد مزاعم إقدام مقاومي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على قطع رؤوس أطفال إسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى".

ورفض كريشان رواية الصحفي، وقال إنها فبركات مكشوفة وتم حسم الأمر، لكن ذلك لم يثن الصحفي الإسرائيلي عن رفع صورة لمحاولة إقناع المشاهدين بروايته، قبل أن يقاطعه كريشان قائلا: "لسنا مستعدين لسماع أكاذيب.. عرف العالم جميعا أنها كذبة.. لقد استمعنا أكاذيب بما فيه الكفاية".

وتابع بعد إصرار الضيف على إكمال مداخلته: "سيد رونين.. شكرا جزيلا.. انتهت المقابلة".

روابط ذات صلة

'هيفاء وهبي' تتخذ موقفا من وحشية كيان الاحتلال بحق الفلسطينيين!

فنانة عربية تتلقى رسالة تهديد بعد مهاجمتها كيان الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكشف عن هوية قاتل المخرج الإيراني 'داريوش مهرجوئي' وزوجته

رئيسي يؤكد على استعداد طهران لحل الخلافات بين يريفان وباكو

شاهد.. اهالي اسرى اسرائيليين: خذوا نتنياهو واطلقوا سراح ابنائنا!

بالفيديو: شاهد كيف يرد إعلامي تونسي على صحفي إسرائيلي على الهواء ويطرده!

شاهد بالفيديو.. مواقع التواصل تغضب ضد مجازر نتنياهو التي لاتنتهي

رئيسي : الكيان الصهيوني لن يكون صديقا لأي بلد إسلامي