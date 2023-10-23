شاهد كيف يرد إعلامي تونسي على صحفي إسرائيلي على الهواء ويطرده!

العالم- فلسطين

وبدأ الصحفي الإسرائيلي عيدان رونين حديثه -في برنامج "غزة.. ماذا بعد؟" بترديد مزاعم إقدام مقاومي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على قطع رؤوس أطفال إسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى".



ورفض كريشان رواية الصحفي، وقال إنها فبركات مكشوفة وتم حسم الأمر، لكن ذلك لم يثن الصحفي الإسرائيلي عن رفع صورة لمحاولة إقناع المشاهدين بروايته، قبل أن يقاطعه كريشان قائلا: "لسنا مستعدين لسماع أكاذيب.. عرف العالم جميعا أنها كذبة.. لقد استمعنا أكاذيب بما فيه الكفاية".



وتابع بعد إصرار الضيف على إكمال مداخلته: "سيد رونين.. شكرا جزيلا.. انتهت المقابلة".