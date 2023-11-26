ایران وتركيا تؤكدان على توطيد و تنمية العلاقات الثنائية

العالم - ايران

وتم خلال المحادثات الهاتفية بين وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره التركي هاكان فيدان، مناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الجارية في فلسطين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أمیر عبداللهیان على ضرورة الوقف التام لجميع جرائم الكيان الصهيوني التي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة، قائلا: من الضروري ان تقوم ايران وتركيا الى جانب جميع الدول الاسلامية بخطوات مقتدرة لدعم الشعب الفلسطيني.

وابدى وزير الخارجية الايراني ارتياحه للمسار المتنامي للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، معربا عن أمله بأن نشهد مزيدا من تعزيز وتوطيد التعاون المشترك عبر مواصلة التواصل الدبلوماسي الرفيع بين البلدين.

من جانبه أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في هذه المحادثات الهاتفية، عزم بلاده على بذل الجهود من اجل استمرار وقف اطلاق النار في غزة.

كما وصف العلاقات الثنائية بين ايران وتركيا بأنها غنية جدا وذات جوانب مختلفة، معربا عن اعتقاده بأن مواصلة التشاور واللقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين من شأنه أن ينمي العلاقات الثنائية الى مستويات اعلى.