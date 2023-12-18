انطلاق عملية الاقتراع في العراق رغم مقاطعتها من قبل التيار الصدري

العالم - مراسلون

وأفاد مدير مکتب قناة العالم في بغداد ان المراكز الانتخابية تنتظر 16 مليون ناخب استلم البطاقة البايومترية للمشارکة في التصويت العام.

وبينما انطلقت عملية التصويت في تمام الساعة السابعة صباحاً، ستستمر العملية حتی السادسة مساء بتوقيت بغداد في 15 محافظة عراقية ما عدا محافظة کردستان العراق التي تتمتع بالحکم الذاتي.

ويتنافس الناخبون علی 275 مقعد انتخابي في مختلف المحافظات العراقية، اکبرها محافظة بغداد والتي لها 49 مقعد انتخابي.

وأکد مدير مکتب قناة العالم في بغداد ان المنافسة بين المرشحين بلغت أشدها في الايام الاخيرة قبل بدء الاقتراع، لان هذه الانتخابات تشکل منعطفاً مهماً في رسم خارطة سياسية جديدة للقوی السياسية ونفوذها في المحافظات العراقية باعتبار ان مجالس المحافظات هي التي تختار المحافظ وفي ظل اللامرکزية التي يتمتع به العراق حسب الدستور فلدی هذه المجالس صلاحيات کبيرة تصل الی رسم خارطة العمل في المحافظات العراقية وکذلک التشريع والرقابة وصلاحيات کبيرة اخری في شتی المجالات.

وتتنافس في هذه الانتخابات جميع التيارات والقوی السياسية ما عدی التيار الصدري الذي قاطع هذه الانتخابات.

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