الفلسطينيون يرسلون رسالة الصمود والتحدي من فوق ركام منازلهم

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في غزة أن جيش الاحتلال استهدف منازل المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة وقام باحراق المنازل في منطقة المصدر شرقي المدينة، ما ادى الى استشهاد مواطنة فلسطينية.

وتابع مراسل العالم ان الاحتلال استهدف منزلا لعائلة فلسطينية خلف مدرسة الوكالة في مخيم المغازي وسط القطاع.

واضاف مراسل العالم أن جيش الاحتلال قام بتدمير اغلب المنازل والشوارع والبنية التحتية في مدينة خانيونس، وبعدما عاد الفلسطينيون الى المدينة اغلبهم لم يجدوا منازلهم، لكنهم ارسلوا رسالة الصمود والتحدي من فوق ركام منازلهم مصرون على اعادة بناءها.

واكد ان المواطنون ،بعد انسحاب الاحتلال، عثروا على 23 سيارة اسعاف تابعة للهلال الأحمر بخانيونس قد دمرت تماما، وانتشلوا جثامين 8 شهداء من المناطق الشرقية للمدينة.

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