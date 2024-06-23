مسؤول سوري كبير في طهران.. وهذا ما كشفه عن الانتخابات

العالم - ايران تنتخب

علي حيدر والذي حل ضيفاً علی برنامج ايران تنتخب علی شاشة قناة العالم، أكد ان المواجهة بين المرشحين الايرانيين الـ6 للرئاسة، ليست في العناوين الكبری وانما مواجهة في التفاصيل والسياسات الداخلية واولوية الملفات.

وأوضح ان القيادة ومؤسسات الدولة الايرانية جميعها تعاملت مع هذا الاستحقاق بشكل طبيعي، وأعطته موعده المناسب وفتحت باب الترشيح للجميع، ثم درست الملفات بشكل كامل وتم اختيار 6 مرشحين وهذا رقم قل ما تجده في دول اخری من العالم.

وأضاف ان الحملات الانتخابية متروكة للجميع ويقومون بكل ما يلزم لحملاتهم الانتخابية، فيستعين المرشح في اطلالاته خلال المناظرات بأشخاص من فريقه.

وأكد علی حيدر ان التحضيرات تجري علی أكمل وجه وكل شيء يقدم صورة واضحة علی ان هذا الاستحقاق سيأخذ شكله الديمقراطي الكامل.

وعن احتمال أن تطرأ تغيرات علی العلاقة بين ايران وسوريا إثر الانتخابات، قال الوزير السوري السابق:"الجميع يعرف ان العلاقة السورية الايرانية هي علاقة متميزة علی مستوی الدول وسوريا تعتبرها علاقة عضوية مختلفة عن علاقاتها مع سائر الدول وليس هناك من شك ان ايران ستبقی الحليف القوي لسوريا وان السياسة الايرانية تصوغها مؤسسات كبری لاتقتصر علی شخص والعلاقة بين قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية في سوريا علاقة مباشرة والتفاهم بين البلدين علی هذا المستوی.

وبيّن ان المناظرات بين المرشيحن الـ6 أثبتت ان العناوين المتناولة تتعلق بالسياسات الداخلية وليست السياسات الخارجية، لان ايران في سياساتها الخارجية ليست لديها مشكلة بين اصلاحي ومبدأي والخلاف ليس علی هذا.