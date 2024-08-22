جماهير حاشدة تشيّع جثمان أبرز قادة سرايا القدس بنابلس

العالم - خاص بالعالم

تحمل ابنها مرتين الأولى جنيناً في بطنها والاخرى شهيداً على اكتافها هي ام الشهيد جمال السعودي التي سلب منها الاحتلال كل معاني السعادة منذ أكثر من عام حيث استمر بملاحقة ابنها كونه من ابرز قادة سرايا القدس في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

لحق جمال برفيقيه اللذان اغتالهم الاحتلال بقصف جوي أثناء تصديهم للقوات المقتحمة ومع تصاعد أعداد الشهداء الذين وصل عددهم الى 640 في الضفة الغربية تزداد المخاوف الإسرائيلية، من تصعيد محتمل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال عصام رياحي عضو اللجنة الشعبية في خدمات مخيم بلاطة: ان الإحتلال لا يحتاج الى مبررات لأنه من الواضح أسلوب نهجة في الضفة الغربية وفي المخيمات والمدينة وفي القرى وفي قطاع غزة، وبالتالي هذا الاسلوب تم استخدامه منذ بداية طوفان الأقصى، حيث استخدم الطائرات المسيرة ضد المواطنين العزل داخل المخيمات والمناطق السكنية وبسبب طبيعة الاستخدام هذا سوف الناس يضطرون الى الدفاع عن انفسهم بحسب الإمكانيات الموجوده لديهم".

يدّعي الاحتلال محاولته الحفاظ على الهدوء النسبي في الضفة الغربية وفي الواقع يزداد دموية ويخشى من توسع موجة العمل المقاوم المسلح لتتحول الضفة إلى جبهة مركزية على غرار انتفاضة.

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