الصحة العالمية: آلاف من النساء والأطفال في غزة مصابون بجروح خطيرة

العالم – خاص بالعالم

في شمال القطاع، ارتقى شهيدان وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية لمخيم جباليا. كما استشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي على جنوبي مدينة غزة.

أما في الجنوب، فقد ارتقى شهيد في قصف إسرائيلي شرقي مدينة رفح، واستشهد أربعة آخرون في حي الزهراء وسط محافظة رفح.



وفي خانيونس، استشهد خمسة فلسطينيين في منطقة الفخاري، وارتقى أربعة شهداء وأصيب عدد آخر، قبل ظهر اليوم، إثر قصف الاحتلال منزلا قرب مستشفى غزة الأوروبي شرقي خانيونس.

في رد دولي حول جرائم الاحتلال في القطاع، اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن هذه التصرفات تتجاوز حدود القانون الدولي وتعد غير مقبولة.

إنسانيا، حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الوضع الصحي في القطاع، حيث قالت إن 22500 على الأقل من جرحى غزة يحتاجون إلى خدمات إعادة تأهيل حاليا ولسنوات مقبلة، في حين يتواصل تدمير المنظومة الصحية.



وأشارت إلى أن 'آلافا من النساء والأطفال' هم من بين جرحى غزة المصابين بجروح خطرة، وأن من بينهم مصابين بأكثر من إصابة.

من جهة أخرى، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن سبعة عشر مستشفى فقط من أصل ستة وثلاثين في قطاع غزة تعمل حاليا بصورة جزئية.

في حين تعلق خدمات الرعاية الصحية الأولية أو يتعذر الوصول إليها في أحيان كثيرة بسبب انعدام الأمن والهجمات وأوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة.

ميدانيا، نشرت سرايا القدس مشاهد من قصف موقع 'أبو مطيبق' العسكري بقذائف الهاون والسيطرة على طائرة في سماء وسط قطاع غزة من نوع 'Evo Max'، كما استهدفت السرايا دبابة إسرائيلية وسط مدينة رفج جنوبي القطاع.

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