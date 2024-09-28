كنعاني: الوحش الصهيوني يشكل تهديدا للعالم اجمع

العالم - ايران

وكتب كنعاني في صفحته الشخصية على الفضاء الافتراضي، ان الوحش الصهيوني يشكل تهديدا للعالم باجمعه.

واضاف: في ظل صمت الحكومات والمجتمع الدولي خاصة مجلس الامن تجاه جرائم البشعة التي لا سابق لها في فلسطین ولبنان بدعم سياسي واقتصادي كامل من الولايات المتحدة الامريكية لهذا الكيان المجرم، فان شعوب عالم تضطلع بدور محوري في دعم فلسطين و لبنان.

وکان كنعاني قد ادان بشدة الهجوم الجوي الوحشي والإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على عدد من المباني السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ظهر امس الجمعة .

وقال كنعاني في تصريح له مساء الجمعة ان هذا الهجوم الوحشي الذي شن بالقنابل الاميركية المهداة الى الكيان الصهيوني المارق، والتي تعتبر خرقا فاضحا للقوانين والاعراف الدولية وسيادة ووحدة اراضي وأمن لبنان، تعد ايضا جريمة حرب واضحة لا يمكن التستر عليها ولذلك فان اميركا تعتبر شريكة في هذه الجريمة الصهيونية ويجب اخضاعها للمساءلة.