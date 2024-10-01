ارسال ممثل خاص لوزير الخارجية الإيراني إلى لبنان

العالم - ايران

رؤوف شيباني، الذي سيتوجه قريبا إلى بيروت للتشاور مع المسؤولين اللبنانيين، قدم صباح اليوم خلال لقاء الدكتور عراقجي تقريرا عن آخر التطورات في لبنان وممارسات وتحركات الكيان الصهيوني في هذا البلد عقب استشهاد الأمين العام لحزب الله ومجموعة من رفاقه.

وأشار عراقجي إلى الوضع الحساس في منطقة غرب آسيا، وأكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمواجهة ممارسات الكيان الصهيوني المسببة للتوتر والمزعزعة للاستقرار في المنطقة ووقف استفزازت وهجمات الكيان.

وقدم وزير الخارجية التوصيات اللازمة لممثله الخاص، مؤكدا على تزايد التحركات السياسية وضرورة تشكيل عمل جماعي للدول التي تريد الاستقرار والسلام في المنطقة.

وعمل محمد رضا رؤوف شيباني سابقاً في مهام دبلوماسية مختلفة، بما في ذلك نائب الشؤون العربية والإفريقية بوزارة الخارجية وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان وسوريا وتونس.