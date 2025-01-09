أهالي جنود الاحتلال في رسالة إلى نتنياهو.. هذا مفادها!

العالم – فلسطين

و جاء في الرسالة، كما نشرتها القناة 13 العبرية عبر موقعها: "إلى حضرة رئيس الحكومة السيد بنيامين نتنياهو، نحن آباء لجنود في الخدمة النظامية والاحتياطية والدائمة، الذين يقاتلون منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على جميع الجبهات، نتهمك بحرب بلا أفق، لم يكن لها مثيل في تاريخنا. هذا، فقط بسبب مصالحك الشخصية للبقاء السياسي".

وواصل أهالي الجنود هجومهم قائلين: "أبناؤنا وبناتنا خرجوا إلى حرب لا مفر منها، والتي وصلنا إليها بسبب أفعالك. فقدوا العديد من الأصدقاء ويستمرون في التعرّض للقتل والتضرر نفسياً وجسدياً. قاتلوا لأنهم تمسّكوا بالمهام التي تم تحديدها أهدافاً للحرب، وعلى رأسها إعادة المختطفين (المحتجزين). بعد عام وشهرين - الجميع يعلم وهم أيضاً، أن الحرب تطول بلا هدف، وإعادة الأسرى تتحقق فقط بصفقة".



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وكتب أهالي الجنود أنه "لا يوجد سبب لبقاء "الجيش الإسرائيلي" في غزة، باستثناء تحقيق الرغبات المسيانية للاستيطان هناك. نحن نتهمك بالتخلّي عن المختطفين والجنود"، وناشدوا نتنياهو قائلين: "أنهِ الحرب"، وكتبوا في نهاية رسالتهم الموجّهة مخاطبين نتنياهو: "أعد المختطفين الذين تم التخلّي عنهم والجنود الذين يُقتلون يومياً بلا جدوى. دعنا نعيد بناء الدمار الذي أحدثته أنت وحكومتك. لن نسمح لك بمواصلة التضحية بأولادنا".