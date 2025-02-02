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فلسطيني يرتقي شهيدا برصاص الاحتلال في العروب

فلسطيني يرتقي شهيدا برصاص الاحتلال في العروب
الأحد ٠٢ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

العالم فلسطين

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب محمد أمجد حدوش (27 عاما)، إثر إصابته برصاص الاحتلال في مخيم العروب.

كما أكدت المصادر أنّ حدوش احتفى أمس بخطبته، قبل أن يرتقي شهيدًا اليوم برصاص الاحتلال.

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وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، ونشرت جنودا قناصة على أسطح عدد من المنازل، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع نحو المواطنين، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين بالرصاص الحي، بالإضافة لعدة إصابات بالاختناق.

وبينت المصادر أن الشاب حدوش أصيب بالرصاص الحي في البطن، ونُقل إلى مركز بيت فجار الصحي، وأُعلن لاحقا عن استشهاده.

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