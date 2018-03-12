رفع حظر التجوال بشكل كلي عن محافظة البصرة

وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي لـ"السومرية نيوز"، إن "قيادة عمليات البصرة قررت، صباح اليوم، رفع حظر التجوال على المركبات تزامناً مع استمرار عملية الاقتراع العام"، مؤكداً "استقرار الاوضاع الامنية في المحافظة".

واضاف الساعدي: ان "محافظة البصرة لم تسجل اي خروقات امنية في المحافظة"، مشدداً على ان "عملية الاقتراع تسير بانسيابية عالية".

وكانت قيادة عمليات البصرة اعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء (30 نيسان 2014)، إصدار أوامر لقوات الجيش والأجهزة الأمنية بالمشاركة في نقل الناخبين لتسهيل وصولهم الى مراكز الإقتراع، فيما أكدت أن حظر التجوال سوف يلغى في وقت لاحق من نهار اليوم.

ورفعت القوات الامنية، في وقت سابق اليوم الاربعاء، حظر التجوال المفروض على محافظات كربلاء والنجف وميسان والديوانية وذي قار تزامناً مع بدء الاقتراع العام.

وبدأت في العاصمة بغداد والمحافظات، اليوم الأربعاء، عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، وسط اجراءات امنية مشددة وحظر للتجوال في بعض المحافظات.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة.