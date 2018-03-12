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"صنداى تايمز" تكشف وقائع فساد جديدة حول مونديال قطر

الأحد ٠٨ يونيو ٢٠١٤ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

تعرض قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنح حق استضافة كأس العالم لقطر في عام 2022 لمزيد من الهجوم اليوم الأحد، بعد أن نشرت صحيفة "صنداي تايمز" مزاعم جديدة تؤكد بأن الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم القطري محمد بن همام، استخدم ثروته واتصالاته لحشد التأييد لصالح ملف بلاده.

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" ذكرت الأسبوع الماضي أن نائب رئيس الفيفا السابق قدم 5 ملايين دولار لكبار مسؤولي كرة القدم، وفي عددها الصادر اليوم الأحد قالت: أن بن همام استخدم 7.1 مليون دولار لتأمين الأصوات الآسيوية الرئيسية.

ووفقا لوثائق ورسائل بريد إلكتروني اطلعت عليها أيضا هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) شارك بن همام "في تأمين صفقة تصدير الغاز الطبيعي من قطر إلى تايلند بوساطة شارك فيها عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا التايلندي وراوي ماكودي الذي نفى تلقيه أي امتيازات مقابل تلك الصفقة".

وتنفي قطر اتهامات وجود فساد في عملية التصويت، وشددت على أن بن همام لم يلعب أي دور في فوز قطر باستضافة البطولة.

وتقوم لجنة تابعة للفيفا بقيادة الأمريكي مايكل جارسيا بالتحقيق في الاتهامات ذات الصلة باستضافة بطولة كأس العالم 2022.

وكانت قطر قد فازت بحق تنظيم كأس العالم عام 2022 بعد منافسة مع كوريا الجنوبية، واليابان، وأستراليا والولايات المتحدة.

وكان بن همام أحد أبرز أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم لسنوات عدة لكنه تلقى إيقافا مدى الحياة عام 2012 بسبب فضيحة مالية تتعلق برشوة أعضاء في الفيفا للتصويت لصالحه خلال حملته للفوز برئاستها في مواجهة رئيسها الحالي سيب بلاتر.

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