العبادي يعلن اطلاق الوثيقة الوطنية لاعادة اعمار العراق 

العالم - العراق

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي إن "الجهد الأمني سيستمر بعد انتهاء العمليات العسكرية بتحرير كامل الأراضي".

وأضاف العبادي "بدأنا بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة وهناك تعاون من المواطنين للإبلاغ عن أماكن وجود الأسلحة"، متابعاً "شددنا على الجهات الأمنية لمحاسبة مطلقي الرصاص الحي ومسؤوليتنا حماية المواطنين".

وفي سياق منفصل أعلن رئيس الوزراء "إطلاق الوثيقة الوطنية لإعادة إعمار العراق بقمية نحو 100 مليار دولار"، مشيراً إلى أن "العراق عاد بقوة إلى المجتمع الدولي بخطوات محسوبة".

يشار إلى أن الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء أكدت، الأحد (31 كانون الأول 2017)، أن برنامج إعادة الإعمار في العراق سيغطي جميع المحافظات، مشيرة إلى أن إعادة الإعمار الشامل أصبحت هدفاً اساسياً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.

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