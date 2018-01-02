البث المباشر
مصادر فلسطينية: سماع دوي إنفجار ضخم شمال قطاع غزة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مخيم العروب شمال الخليل
مراسل العالم : الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرى وبلدات النيحة والمشرف وقليعات طويبية في ريف حماة
مراسل العالم : الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرى وبلدات الخوين الكبيرو الزرزور ورسم شم الهوى في ريف حماة
قوات الامن الايرانية تعتقل المتورط في قتل وإصابة مواطنين خلال الاحتجاجات في مدينة درود غربي البلاد
الرئيس الفرنسي يثمن خلال اتصال هاتفي مع الرئيس روحاني دور فيلق القدس في القضاء على "داعش"
الرئيس الفرنسي يثمن خلال اتصال هاتفي مع الرئيس روحاني دور فليق القدس في القضاء على "داعش"
ظريف:امن واستقرار ايران يستند الى شعبها الذي يتمتع بحق النقد والاعتراض عكس شعوب بعض الاصدقاء المقربين جدا لترامب
روحاني خلال اتصال مع ماكرون يدعو فرنسا للعمل بمهامها في اطار مكافحة الارهاب للحد من تصرفات "زمرة خلق الارهابية"
روحاني خلال اتصال مع ماكرون: الاتفاق النووي يصب في مصلحة الجميع وعلى كافة الاطراف العمل على بقائه واستمراره

العبادي يعلن اطلاق الوثيقة الوطنية لاعادة اعمار العراق 

العبادي يعلن اطلاق الوثيقة الوطنية لاعادة اعمار العراق 
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، استمرار الجهد الأمني بعد تحرير كامل الأراضي، مبيناً أنه تم توجيه الجهات الأمنية بمحاسبة مطلقي الرصاص الحي، فيما أعلن إطلاق الوثيقة الوطنية لإعادة إعمار العراق بقمية نحو 100 مليار دولار.

العالم - العراق

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي إن "الجهد الأمني سيستمر بعد انتهاء العمليات العسكرية بتحرير كامل الأراضي".

وأضاف العبادي "بدأنا بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة وهناك تعاون من المواطنين للإبلاغ عن أماكن وجود الأسلحة"، متابعاً "شددنا على الجهات الأمنية لمحاسبة مطلقي الرصاص الحي ومسؤوليتنا حماية المواطنين".

وفي سياق منفصل أعلن رئيس الوزراء "إطلاق الوثيقة الوطنية لإعادة إعمار العراق بقمية نحو 100 مليار دولار"، مشيراً إلى أن "العراق عاد بقوة إلى المجتمع الدولي بخطوات محسوبة".

يشار إلى أن الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء أكدت، الأحد (31 كانون الأول 2017)، أن برنامج إعادة الإعمار في العراق سيغطي جميع المحافظات، مشيرة إلى أن إعادة الإعمار الشامل أصبحت هدفاً اساسياً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.

5-104

روابط ذات صلة

هذه هي حقيقة رفض العبادي لطلب أردوغان بشأن كردستان...

العبادي : سيبقى عام النصر خالداً في تاريخ العراق

العبادي: هولاء تسببوا بدخول داعش الى العراق..

العبادي تسلم ملفات التحقيق بفساد القطاع المصرفي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شمخاني للميادين: إيران اليوم أقوى من الأمس

واشنطن مستعدة لمزيد من العقوبات ضد بيونغ يانغ

مقتل 129 ضابط وجندي سعودي خلال اخر شهرين من عام 2017

ماليزيا: سنواصل مساعدة المضطهدين في فلسطين وميانمار

6 مقاتلات هولندية تنضم للتحالف الدولي

ليبرمان: المنفعة تكمن في لفت أنظار العالم إلى ما يجري في إيران لا في غزة

البنتاغون: سنركز على توجيه القوات الأفغانية ضد "طالبان" في 2018

قلق أممي إزاء تدمير مستوطنات المشردين في العاصمة الصومالية

مقتل عسكري أمريكي وإصابة 4 في شرق أفغانستان

قائد قوات الامن الداخلي: ينبغي للشعب الحذر من محاولات العناصر الاجنبية الرامية الى بث الفوضي

طالب تركي يقتل مدير مدرسته قبل اجتماع أولياء الأمور كي لا يكشفه أمام والديه!

 موجة غلاء تضرب السعودية في 2018.. وهذه هي الأسباب

ولایتي: الامریكان لن یحلموا حتى ببسط نفوذهم في المنطقة

خالد مشعل يُغضب جمعيات حقوقية مغربية.. والسبب؟

الفيفا يختار العراقي حتروش من بين أفضل 10 لاعبين لكرة الصالات

لماذا تفشل المراهنة الصهيوأميركية في إيران؟

في الرقة.. أمل وسط الدمار

العثور على 30 بيضة ديناصور في الصين!!

قيادات في جيش الاحتلال في مرمى المقاومة الفلسطينية +فيديو

ماكرون يثمن لروحاني دور فيلق القدس في القضاء على "داعش"

الأکثر مشاهدة