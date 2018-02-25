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علاء الدين بروجردي:

تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الغى كافة الادعاءات الأميركية

تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الغى كافة الادعاءات الأميركية
السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي علاء الدين بروجردي على ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد الغى كافة الادعاءات غير الحقيقية والسياسية الامريكية واظهر بان الجمهورية الاسلامية ملتزمة بتعهداتها الدولية.

العالم - إيران

وفي معرض تعليقه على التقرير العاشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الاتفاق النووي، قال بروجردي اليوم السبت، إنه رغم النقض الامريكي المتكرر للاتفاق النووي والذي اخلّ بالسمعة الدولية لهذا البلد وهو احد الموقعين على هذا الاتفاق، فقد اعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وللمرة العاشرة تأييده التزام ايران بالاتفاق النووي وذلك بدء من مصنع انتاج الماء الثقيل ومرورا بإحتياطي اليورانيوم المخصب والتاكد من سلمية (البرامج النووية)، وعدم انحراف ايران عن مسار الاتفاق النووي. 

ولفت رئيس اللجنة النيابية للأمن القومي والسياسة الخارجية، الى ان اجتماع مجلس الحكام سيعقد اعتبارا من يوم الاثنين الي الجمعة (5 الي 9 مارس القادم)، لمناقشة التقرير العاشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 

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