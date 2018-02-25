ألمانيا تستضيف اجتماعا لنشطاء نشر اللغة والثقافة الايرانية

العالم - إيران

وافاد مكتب العلاقات العامة في 'مؤسسة سعدي الثقافية' ان الاجتماع هذا عقد بفضل الجهود المشتركة بين مدير مؤسسة ماربيرغ، والمستشارية الثقافية الايرانية لدى المانيا؛ وحضره كبار المسؤولين في مؤسسة سعدي الايرانية الى جانب عدد من المؤسسات الثقفاية الاخرى لدى الجمهورية الاسلامية، وجمع من الجالية الايرانية المقيمة في هذا البلد.

وبحث المشاركون في هذا الحدث الثقافي آليات التواصل بين متعلمي اللغة الفارسية وتعزيز مكانة الادب الفارسي في المانيا، وتصنيف شهادات التخرج واعداد الكتب والمعدات الدراسية وغيرها من الاجراءات ذات الصلة.

وتخلل الاجتماع الثاني لناشطي اللغة والثقافة الايرانية ايضا على النظام التأسيسي للرابطة المشتركة بين ايران والمانيا والمعنية بشؤون التعليم وتربية الاجيال الايرانية القادمة المقيمين في المانيا، واختيار اعضاء المجلس الاداري لهذه الرابطة ومناقسة المراحل القانونية التالية في هذا الخصوص.

