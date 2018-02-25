البث المباشر
سيئول: وصول وفد كوري شمالي رفيع المستوى الى كوريا الجنوبية
ا ف ب: ماكرون وميركل سيبحثان خطة وقف اطلاق النار في سوريا مع بوتين
مراسل العالم : القرار الذي سيتم التصويت عليه في مجلس الامن الدولي ينص على وقف الاعمال القتالية على كامل الأراضي السورية
مراسل العالم : قصف جوي تركي على بلدة اسكا بناحية جندريس بمقاطعة عفرين
مراسل العالم : الجيش السوري يدخل منبج بريف حلب الشمالي الشرقي بعد اتفاق مع "قسد"
مراسل العالم : سقوط قذيفة جديدة على منطقة الدويلعة على أطراف دمشق
مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال تسلم أمين سر حركة فتح شادي مطور وعوض السلايمة عضو إقليم الحركة استدعاءات للتحقيق بعد منعها فعالية للصحفيين في مطعم بشارع الزهراء
مراسل العالم : ٣ شهداء وعدد من الجرحى نتيجة استهداف المجموعات المسلحة لمدينة سلحب بريف حماة بعدد من القذائف
مجلس الامن يصوت بالاجماع على وقف اطلاق النار في سوريا
مندوب الكويت: القرار ياتي في اطار الحلول المؤقتة والحل السياسي هو السبيل الوحيد لانهاء الازمة

ألمانيا تستضيف اجتماعا لنشطاء نشر اللغة والثقافة الايرانية

ألمانيا تستضيف اجتماعا لنشطاء نشر اللغة والثقافة الايرانية
السبت ٢٤ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

عقد النشطاء في مجال نشر وترويج اللغة والثقافة الايرانية ثاني اجتماع لهم في مدينة ماربيرغ الالمانية بهدف تنظيم قاعدة حقوقية تعني بتعزيز الانشطة ذات الصلة في هذا البلد.

العالم - إيران

وافاد مكتب العلاقات العامة في 'مؤسسة سعدي الثقافية' ان الاجتماع هذا عقد بفضل الجهود المشتركة بين مدير مؤسسة ماربيرغ، والمستشارية الثقافية الايرانية لدى المانيا؛ وحضره كبار المسؤولين في مؤسسة سعدي الايرانية الى جانب عدد من المؤسسات الثقفاية الاخرى لدى الجمهورية الاسلامية، وجمع من الجالية الايرانية المقيمة في هذا البلد.

وبحث المشاركون في هذا الحدث الثقافي آليات التواصل بين متعلمي اللغة الفارسية وتعزيز مكانة الادب الفارسي في المانيا، وتصنيف شهادات التخرج واعداد الكتب والمعدات الدراسية وغيرها من الاجراءات ذات الصلة.

وتخلل الاجتماع الثاني لناشطي اللغة والثقافة الايرانية ايضا على النظام التأسيسي للرابطة المشتركة بين ايران والمانيا والمعنية بشؤون التعليم وتربية الاجيال الايرانية القادمة المقيمين في المانيا، واختيار اعضاء المجلس الاداري لهذه الرابطة ومناقسة المراحل القانونية التالية في هذا الخصوص.
 

روابط ذات صلة

مرحلة جديدة في التعاون الإيراني الياباني بمجال الصحة

إيران تنسج نحو ألفين مترا مربعا من السجاد لصحن الزهراء (س)

إيران تقيم مؤتمرا لمكافحة التيارات التكفيرية

الإيرانية زهراء نعمتي مرشحة لنيل جائزة اليوم العالمي للمرأة

افتتاح معرض الكتاب في مسقط بمشاركة إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الغاء وتعليق بناء 20 سدا في ايران

غوتيريش يطالب بتطبيق وقف اطلاق النار في سوريا فورا

المركزي الايراني: التضخم السنوي 9.9 بالمئة

الصين.. الحزب الشيوعي يعقد اجتماعا إصلاحي قبل تغيير وزاري

تکريم خاص لفیلم إيراني في مهرجان برلین السینمائي الدولي

ألمانيا تستضيف اجتماعا لنشطاء نشر اللغة والثقافة الايرانية

بعد عملية إطلاق النار بفلوريدا؛ شركات الأسلحة الاميركية تواجه ضغوطا شعبية متزايدة

تركيا والفصائل المسلحة السورية ترحبان بقرار مجلس الأمن

بشار الجعفري: سوريا تحتفظ بحق الرد على أي خرق لقرار للهدنة

بالصور.. طيران العدوان السعودي يدمر مسجدا في صرواح بمأرب

الصليب الأحمر: استبعدنا 21 موظفا خلال ثلاث سنوات بسبب انتهاكات جنسية

إطلاق سراح ناشط حقوقي بعد سجنه 12 عاما في أوزبكستان

إستدعاء قوات أممية في جنوب السودان بسبب إنتهاكات جنسية

توقيفات وإستدعاءات في صفوف الإعلاميين بالمغرب

الصين مستاءة من الإنتربول بسبب موقفها من زعيم للأويغور

مجلس الامن يصوت لصالح اعلان هدنة انسانية في سوريا

صور صادمة.. الشرطة السعودية تكبل عاملا يمنيا بالسلاسل على سرير المرض!

معصوم: العراق ليس طرفا في أي صراع إقليمي

مقتل ثلاثة جنود سعوديين بعمليات قنص للقوات اليمنية بنجران وجيزان

رئيس تشيكيا: نريد تسليم روسي متهم بقرصنة معلوماتية مطلوب لدى واشنطن لموسكو

الأکثر مشاهدة