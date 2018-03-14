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الخارجية الإيرانية: التغییرات في الأدارة الاميركية شأن داخلي

الخارجية الإيرانية: التغییرات في الأدارة الاميركية شأن داخلي
الأربعاء ١٤ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمي لقد شهدنا مرات عدیدة حصول تغییرات كبیرة في الادارة الاميركية، الا انها موضوع داخلي، المهم بالنسبة لنا هي التوجهات والسیاسات التي نتخذ مواقفنا بناء علیها.

العالم - إيران

وفي لقائه الصحفي الاسبوعي الأخیر للعام الایراني الجاري (ینتهی 20 مارس) صرح قاسمي، حول إقالة وزیر الخارجیة الأميركي من منصبه من قبل الرئیس الاميركي بسبب اختلاف وجهات نظره مع ترامب حول الاتفاق النووي، ان هذه التغییرات والتطورات وإقالة موظفي البیت الابیض لیس بالموضوع الجدید.

واضاف: لقد شهدنا مرات عدیدة حصول تغییرات كبیرة فی الادارة الاميركية، الا انها موضوع داخلي، المهم بالنسبة لنا هي التوجهات والسیاسات والتي نتخذ مواقفنا بناء علیها .

وحول المفاوضات بین امیركا وكوریا الشمالیة، اوضح المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة: إن ایران تدعم أي محاولة تسهم في ارساء السلام والاستقرار العالمي، لكن ثبت عملیا انه لایمكن التعویل على توجهات وتصریحات المسؤولین الاميركيين.

وبشان زیارة ظریف الى باكو قال: إن هذه الزیارة مبادرة مثیرة للاهتمام لدعم التعاون والتنسیق بین حكومات وشعوب المنطقة وتساعد في ترسیخ السلام والاستقرار والأمن الأقلیمي ونأمل فی ظل الحوار، دعم التعایش السلمي بین دول المنطقة.

وصرح بان محادثات باكو تشدد علي تعزیز التعاون السیاسي والاقتصادي والأمني، وتمثل فرصة مناسبة لتشاور ظریف مع المسؤولین الحاضرین في باكو.

وأكد المتحدث باسم الخارجیة، ان التجربة اثبتت ان ایران استطاعت اعتماد خطوات متقدمة في كل اجتماع.

وصرح بان هذه الاجتماعات تسعى الى تقلیص حدة الاختلافات وتقریب وجهات النظر والمواقف منوها الى ان الموضوع الأساس لهذا الاجتماع التحضیر لعقد اجتماع القمة المقرر في شهر مایو بحضور رؤساء الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وتركیا وروسیا في اسطنبول.

وردا على سؤال حول تواجد المستشارین الایرانیین في سوریا قال: التواجد الایراني في سوریا لمكافحة الارهاب وبطلب من الحكومة السوریة، كما ان التواجد الروسي لنفس الغرض، معربا عن امله بحل قضایا سوریا عن طریق المفاوضات السیاسیة والحوار.

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