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مراسل العالم: القوات اليمنية تقصف بصاروخ بدر1 الباليستي لواء الرادارات السعودي في خميس مشيط جنوب غربي المملكة
مصادر فلسطينية: استشهاد الفلسطيني أحمد العبد أبو سمرة متأثرا باصابته الاثنين الماضي برصاص الاحتلال شرق جباليا
مراسلة العالم: الجيش السوري يستهدف مدفعيا مواقع وتحركات المجموعات الإرهابية في كفرزيتا و اللطامنة بريف حماة
مراسلة العالم: دخول آليتين عسكريتين ترفعان العلم الفرنسي، إلى مدينة تل ابيض في ريف الرقة الشمالي
مراسلة العالم: فصائل "الجيش الحر" تطلق معركة تحت اسم "دحر العملاء" ضد المجموعات المرتبطة بداعش، في منطقة حوض اليرموك
مراسلة العالم: ارتقاء الشهيد محمد مازن عليان 20عاماً متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم الاثنين الماضي شرق البريج
مراسل العالم: وحدات من قوى الأمن الداخلي تدخل إلى بلدة تلدو في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي بعد إخلائها من الإرهابيين
مايقارب ال 120 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك
مراسل العالم: سقوط اكثر من 8 قذائف صاروخية على الحي الخدمي في مدينة البعث ومحيطها بالقنيطرة
السعودية تلقي القبض على 7 أشخاص بتهمة التواصل مع الخارج
نظرة إجمالية على أربع منظومات صاروخية متنقلة تابعة للدفاع الجوي الايراني
السبت ١٩ مايو ٢٠١٨ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش
تعرفوا خلال الانفوغراف التالي على أربع منظومات صاروخية متنقلة تابعة للدفاع الجوي الايراني، قادرة على حماية سماء البلاد من أي اعتداء بشكل فعال.
العالم
-
ايران
تصنيف :
إیران
ایران-علوم و تکنولوجیا
سياسة
كلمات دليلية :
اربع صواريخ متنقلة
منظومة تلاش
منظومة سوم خرداد
منظومة اس - 200
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