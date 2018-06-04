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ما الذي قاله ترامب بعد مرور 500 يوم من دخوله البيت الابيض؟

ما الذي قاله ترامب بعد مرور 500 يوم من دخوله البيت الابيض؟
الإثنين ٠٤ يونيو ٢٠١٨ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تفوق على نظرائه السابقين، بعد مرور 500 يوم على دخوله البيت الأبيض، وتوليه الإدارة الأمريكية.

العالم - الاميركيتان

وغرد ترامب اليوم الاثنين، أنه أنجز الكثير من الأمور خلال 500 يوم من توليه الحكم في أمريكا، وقال: "هذا هو يومي الـ 500 من دخولي المكتب البيضاوي، وأنجزنا الكثير من الأمور، والتي يعتقد الكثيرون أنها أكثر من أي رئيس سابق خلال هذه الفترة".

وأشار ترامب إلى بعض إنجازاته خلال الـ 500 يوم، مثل فرض ضوابط للضرائب، والجيش والمحاربين القدامى، وخفض الجريمة والهجرة غير الشرعية، وحدود أقوى، والقضاء، واقتصاد أقوى ووظائف من أي وقت مضى، وأكثر من ذلك بكثير".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف نفسه في شهر يوليو/ تموز 2017، بأنه أفضل رئيس أمريكي في التاريخ، لأنه خلال خمسة أشهر استطاع أن يحقق لبلاده ما لم يستطع تحقيقه الرؤساء السابقون في مثل هذه المدة القصيرة، أعلن ذلك في مقابلة له مع وكالة "رويترز".

وقال ترامب عبر "تويتر": "لقد حققنا خلال 5 أشهر ما لم يستطع تحقيقه أي رئيس سابق للولايات المتحدة"، وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هذه الإنجازات تجعل مزاج موظفي البيت الأبيض رائعاً.

وأتى الرئيس الأمريكي بمثال على "الإنجازات" التي تحققها إدارته، وهي الحرب على الإرهاب في العراق وسوريا، "الجيش الأمريكي يحقق تقدما جيدا"، وهذا ما لم يستطع فعله الرئيس السابق باراك أوباما، حسب قوله.

​كما ادعى ترامب أن الأسواق المالية وسوق الوظائف أظهرت نتائج باهرة بالنسبة للـ16 عام الأخيرة. وقال إن إدارته قادرة على النجاح في أية مهمة تضعها نصب عينيها.

و​أصبح مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، في الانتخابات الأمريكية.

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