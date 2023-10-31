شاهد..مستشار لنتنياهو يثير زوبعة بفيديو يظهر جثة تحرك يدها

العالم- فلسطين المحتلة

ومؤخرًا، نشر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للعالم العربي، مقطع فيديو على حسابه في منصة "ايكس" ادعى أنه يظهر جثة فلسطينية تحركت يدها.

إلا أن المقطع كان غير واضح بشكل كبير، ولم يكن من الممكن رؤية ما ادعى جندلمان.

وأثار المنشور موجة انتقادات واسعة، حيث اتهمه العديد من المستخدمين بنشر دعاية فاشلة بغرض التشكيك في عدد الشهداء الفلسطينيين.

وكتب أحد المستخدمين: "ابذل بعض الجهد على الأقل.. أين هذه اليد المرفوعة؟"

ونصحه آخر بـ"ترويج كذبة ذكية على الأقل".

وليست هذه المرة الأولى التي تروج فيها حسابات إسرائيلية معلومات مضللة عن الأحداث في غزة.

ففي وقت سابق، ادعت حسابات إسرائيلية أن مقاومي حركة حماس ذبحوا 40 طفلاً وقطعوا رؤوسهم، إلا أن المتابعين الاعلاميين الغربيين نفوا هذه الادعاءات الكاذبة التي غايتها تشويه صورة المقاومين الابطال في غزة، وان اعلام الاحتلال الكاذب عجز عن ايجاد أو فبركة أو اختلاق اي صور او اثباتات تدعم اكاذيبه المتواصلة.