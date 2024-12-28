الاحتلال يتداول قائمة اغتيال لقيادات يمنية بارزة..هذه أسماؤها

العالم – اليمن

وأفادت مصادر إعلامية بأن الاحتلال الإسرائيلي بدأ في تداول "قائمة اغتيال" تضم أبرز قيادات حكومة صنعاء، في محاولة لردعها عن الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية.

القائمة تشمل شخصيات بارزة مثل السيد عبد الملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، إضافة إلى قيادات عسكرية مثل محمد عبد الكريم الغماري ومحمد علي القادري، حيث يعتبرهم الاحتلال من أبرز المهددين لأمنه.

وأفاد الكاتب الإسرائيلي ليئور بن آري في مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن حكومة صنعاء أثبتت قدرتها العالية في استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ما دفع الاحتلال للاستعانة بمنظومة "ثاد" الأمريكية لأول مرة لاعتراض صواريخ أطلقت من اليمن.

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وأكد الكاتب أن "إسرائيل فشلت في ردع حكومة صنعاء رغم شنها سلسلة من الهجمات الجوية"، مشيرًا إلى أن التصعيد الأخير أظهر تقدمًا نوعيًا في قدرات حكومة صنعاء، التي تستمر في استهداف الاحتلال ردًا على عدوانه المستمر ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن "عبد الملك بدر الدين الحوثي، قائد حركة انصار الله يلقي خطبًا أسبوعية تعبر عن رفضه للعدوان الإسرائيلي، مؤكدًا التزامه بالدفاع عن فلسطين ودعم غزة، بالرغم من التحديات التي فرضها العدوان السعودي في العقد الماضي".

وتابع الكاتب أن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، لعب دورًا محوريًا في إيصال رسالة صنعاء للعالم، من خلال إعلانه المسؤولية عن العمليات النوعية ضد الاحتلال، بما في ذلك استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

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وأشار إلى أن حكومة صنعاء، حققت إنجازات عسكرية بارزة، مما جعلها قوة لا يُستهان بها في المنطقة. وأوضح أن القيادات العسكرية والدبلوماسية في صنعاء تُظهر تماسكًا واضحًا، حيث يُعد مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، شخصية بارزة في إدارة العمليات العسكرية والدبلوماسية.

وأكد الكاتب أن محمد عبد الكريم الغماري، رئيس الأركان، ومحمد علي القادري، قائد الدفاع الساحلي، أسهما بشكل كبير في تطوير القدرات القتالية لحكومة صنعاء، بما في ذلك الهجمات الدقيقة على الأهداف البحرية الإسرائيلية.

واختتم الكاتب بأن الاحتلال الإسرائيلي يواجه أزمة استراتيجية غير مسبوقة، في ظل عجزه عن التعامل مع تصعيد حكومة صنعاء، التي أصبحت نموذجًا للصمود والمقاومة ضد الغطرسة الإسرائيلية.