إنشاء حديقة علمية وتقنية لجامعة أمير كبير الإيرانية في العراق وعُمان

العالم - ايران

وقال رئيس جامعة أمير كبير للتكنولوجيا الإيرانية علي رضا رهائي في تصريح له إن مكتب الشؤون الدولية في الجامعة يتابع مشروع إنشاء الحديقة في سلطنة عُمان، وقد تم الحصول على الترخيص اللازم لذلك. كما تم التنسيق مع شريك خارجي في السلطنة، حيث من المقرر أن يتوجه وفد إلى هناك خلال الأسبوعين المقبلين لزيارة الموقع والأرض المخصصة لهذا المشروع والتأكد من جاهزيتها. وقد تم الاتفاق على الإطار العام للبرنامج.

إقرأ أيضا .. ايران تبدي استعدادها لإنشاء حديقة مشتركة للعلوم والتكنولوجيا بالعراق

وأضاف رئيس الجامعة أن سلطنة عُمان تُعتبر بوابة للتواصل مع مختلف الدول المجاورة في مجالات تطوير العلاقات، ونقل المنتجات، وتعزيز الأنشطة القائمة على المعرفة.

وأشار إلى أمله في إنشاء الحديقة العلمية في دول أخرى مثل العراق. وذكر أن اجتماعًا مشتركًا سيُعقد الشهر المقبل مع الجانب العراقي، مما قد يساهم في تسريع هذا المشروع.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة أمير كبير لديها تعاون علمي مع ما لا يقل عن 15 مركزًا علميًا في العراق، وقد تم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع هذه المراكز. وأعرب عن أمله في أن تساعد هذه المراكز في متابعة برامج الجامعة العلمية بشكل أكثر تنظيمًا.