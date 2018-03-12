نتائج اولية: دولة القانون يتقدم نتائج الانتخابات العراقية بصورة ملحوظة

ونقلت السومرية نيوز عن مصادر مطلعة في محافظة بابل قولها: ان "النتائج الاولية لعمليات العد والفرز للانتخابات البرلمانية التي جرت، يوم امس الاربعاء، اظهرت تقدما كبيرا لائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على باقي القوائم وبفارق كبير عن منافسها المواطن والاحرار اللذان يتنافسان على المركزين الثاني والثالث"، مشيرة الى ان دولة القانون حصل على 55% من عدد اصوات الناخبين".

كما حصل الائتلاف على 40 في المئة من الاصوات بمحافظة ذي قار، فيما تقدم حزب الديمقراطي الكردستاني بمحافظات اربيل والسليمانية ودهوك مقابل تراجع حزب الرئيس طالباني.

الى ذلك، دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، الجميع الى بدء مرحلة جديدة والحوار للتوافق على بناء الدولة من خلال خطة سياسية تستند لنتائج الانتخابات، معرباً عن رفضه لطرح الديمقراطية التوافقية حيث اعتبرها وجهاً آخر للمحاصصة، مشيراً الى ان ما يحتاجه العراق هو ديمقراطية الاغلبية السياسية. وأنّ هذه الاغلبية بالتحاور مع القوى السياسية هي التي تقرر من الأصلح لرئاسة الجمهورية.

واعلنت مفوضية الإنتخابات أن نسبة التصويت غير النهائية بلغت 60 بالمئة، مشيرة الى إن إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية سيكون في غضون 20 إلى شهر.

يذكر أن هذه الانتخابات التشريعية تعد، هي الثالثة في البلاد منذ 2003، كما تعد الأولى التي تجرى لانتخاب برلمان بعد انسحاب الجيش الأميركي من العراق نهاية العام 2011، وهي أيضا تشهد استخدام البطاقة الانتخابية الالكترونية للمرة الأولى.