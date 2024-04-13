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اطلاق عشرات المسيرات والصواريخ نحو فلسطين المحتلة

عملية "الوعد الصادق" .. لحظة بلحظة

عملية
السبت ١٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

نفذ رجال القوة الجو-فضائية في حرس الثورة الاسلامية بمساندة قوى أخرى ، وفي إطار معاقبة النظام الصهيوني المجرم خلال عملية "الوعد الصادق" بالرمز المقدس "يا رسول الله (ص)" عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة.

العالم - ايران

وفي بيان اصدره مساء السبت ، أعلن حرس الثورة الاسلامية إطلاق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة ومواقع الكيان الصهيوني.

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يتبع ..

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