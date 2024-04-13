عملية "الوعد الصادق" .. لحظة بلحظة

العالم - ايران
وفي بيان اصدره مساء السبت ، أعلن حرس الثورة الاسلامية إطلاق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة ومواقع الكيان الصهيوني.
* شاهد.. الصواريخ الإيرانية في سماء جنين بالضفة الغربية
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- بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: هذه المواجهة بين إيران وكيان الاحتلال وعلى أمريكا ان لا تتدخل
- بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأ آخر فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير
- بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: العمل العسكري الإيراني كان ردا على عدوان إسرائيل على مبانينا الدبلوماسية في دمشق
- مستوطنون يدخلون للملاجئ خوفاً من وصول المسيرات والصواريخ الإيرانية
* مشاهد لصواريخ باليستية ايرانية في اجواء العراق قادمة من ايران ومتجهة الى الاراضي الفلسطينية المحتلة
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- أصوات انفجارات في الجليل الأعلى شمالي الاراضي المحتلة
- وسائل إعلام عبرية: مسؤولون في إدارة بايدن طلبوا من "إسرائيل" البحث معهم قبل أي رد على إيران
- صفارات الانذار تدوي في تل ابيب
- القناة 12 العبرية: مقاتلات بريطانية تشارك مع مقاتلات أمريكية في اعتراض المسيرات الإيرانية في أجواء الأردن وسوريا
- مصدر أمني عراقي: عبور صواريخ باليستية إيرانية الأجواء العراقية باتجاه "إسرائيل"
- إيران تطلق الدفعة الأولى من الصواريخ الباليستية نحو أهداف في عمق الأراضي المحتلة
* شاهد.. احتفالات شعبية في العاصمة الإيرانية طهران دعمًا لرد الحرس الثوري على كيان الاحتلال
طهران
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- مراسل العالم: سماع أصوات انفجارات في منطقة الجليل الأعلى
- حرس الثورة الاسلامية: نفذنا عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في #سوريا
- المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني: إيران أطلقت أكثر من 100 طائرة بدون طيار تجاه "إسرائيل".
* شاهد.. احتفلات في الضاحية الجنوبية بلبنان بالهجوم الايراني على الكيان الصهيوني
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- وسائل إعلام عبرية: إسرائيليون ينقضّون على المواد الغذائية بعد بدء الهجوم الإيراني
- مراسلة العالم بدرعا نقلا عن مصدر امني : طائرات إيرانية مسيرة تعبر الحدود السورية الاردنية باتجاه الأراضي المحتلة
- "سكاي نيوز": الهجوم المباشر الذي تقوم به إيران ضد "إسرائيل" أمر غير مسبوق
- بايدن يصل البيت الأبيض لعقد اجتماع مع كبار المسؤولين الأمريكيين بشأن التطورات بالشرق الأوسط
- حرس الثورة الاسلامية: أطلقنا اسم عملية #الوعد_الصادق على هجومنا ضد الكيان الاسرائيلي
- إعلام العدو: “كابينت الحرب” منعقد في الملجأ تحت الأرض في وزارة الأمن
- هيئة البث العبرية عن مصادر: رصد إطلاق أكثر من 100 طائرة مسيّرة من الأراضي الإيرانية باتجاه "إسرائيل"
- حرس الثورة الإسلامية: العملية نفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة
- حرس الثورة الاسلامية: نفذنا عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في سوريا
- وسائل إعلام عبرية: دفعة ثالثة من المسيرات الايرانية تنطلق الان باتجاه "اسرائيل"
- تشويشات كبيرة على خدمه الانترنت في فلسطين المحتلة
- وسائل إعلام عبرية: إطلاق موجة ثانية من الطائرات المسيرة من إيران
يتبع ..