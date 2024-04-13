عملية "الوعد الصادق" .. لحظة بلحظة

العالم - ايران

وفي بيان اصدره مساء السبت ، أعلن حرس الثورة الاسلامية إطلاق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة ومواقع الكيان الصهيوني.

* شاهد.. الصواريخ الإيرانية في سماء جنين بالضفة الغربية

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- بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: هذه المواجهة بين إيران وكيان الاحتلال وعلى أمريكا ان لا تتدخل

- بعثة ‎إيران لدى الأمم المتحدة: إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأ آخر فإن رد ‎إيران سيكون أكثر حدة بكثير

- بعثة ‎إيران لدى الأمم المتحدة: العمل العسكري الإيراني كان ردا على عدوان إسرائيل على مبانينا الدبلوماسية في ‎دمشق

- مستوطنون يدخلون للملاجئ خوفاً من وصول المسيرات والصواريخ الإيرانية

* مشاهد لصواريخ باليستية ايرانية في اجواء العراق قادمة من ايران ومتجهة الى الاراضي الفلسطينية المحتلة

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- أصوات انفجارات في الجليل الأعلى شمالي الاراضي المحتلة

- وسائل إعلام عبرية: مسؤولون في إدارة بايدن طلبوا من "إسرائيل" البحث معهم قبل أي رد على إيران

- صفارات الانذار تدوي في تل ابيب

- القناة 12 العبرية: مقاتلات بريطانية تشارك مع مقاتلات أمريكية في اعتراض المسيرات الإيرانية في أجواء الأردن وسوريا

- مصدر أمني عراقي: عبور صواريخ باليستية إيرانية الأجواء العراقية باتجاه "إسرائيل"

- إيران تطلق الدفعة الأولى من الصواريخ الباليستية نحو أهداف في عمق الأراضي المحتلة

* شاهد.. احتفالات شعبية في العاصمة الإيرانية طهران دعمًا لرد الحرس الثوري على كيان الاحتلال

طهران

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- مراسل العالم: سماع أصوات انفجارات في منطقة الجليل الأعلى

- حرس الثورة الاسلامية: نفذنا عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في #سوريا

- المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني: إيران أطلقت أكثر من 100 طائرة بدون طيار تجاه "إسرائيل".

* شاهد.. احتفلات في الضاحية الجنوبية بلبنان بالهجوم الايراني على الكيان الصهيوني

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- وسائل إعلام عبرية: إسرائيليون ينقضّون على المواد الغذائية بعد بدء الهجوم الإيراني

- مراسلة العالم بدرعا نقلا عن مصدر امني : طائرات إيرانية مسيرة تعبر الحدود السورية الاردنية باتجاه الأراضي المحتلة

- "سكاي نيوز": الهجوم المباشر الذي تقوم به إيران ضد "إسرائيل" أمر غير مسبوق

- بايدن يصل البيت الأبيض لعقد اجتماع مع كبار المسؤولين الأمريكيين بشأن التطورات بالشرق الأوسط

- حرس الثورة الاسلامية: أطلقنا اسم عملية #الوعد_الصادق على هجومنا ضد الكيان الاسرائيلي

- إعلام العدو: “كابينت الحرب” منعقد في الملجأ تحت الأرض في وزارة الأمن

- هيئة البث العبرية عن مصادر: رصد إطلاق أكثر من 100 طائرة مسيّرة من الأراضي الإيرانية باتجاه "إسرائيل"

- حرس الثورة الإسلامية: العملية نفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة

- حرس الثورة الاسلامية: نفذنا عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في سوريا

- وسائل إعلام عبرية: دفعة ثالثة من المسيرات الايرانية تنطلق الان باتجاه "اسرائيل"

- تشويشات كبيرة على خدمه الانترنت في فلسطين المحتلة

- وسائل إعلام عبرية: إطلاق موجة ثانية من الطائرات المسيرة من إيران

يتبع ..